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В Невском районе мужчина с ножом похитил вино из "Пятерочки"

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге мужчина украл вино и угрожал ножом сотрудникам магазина "Пятерочка", который находится на улице Бабушкина. Об этом сообщает ALLNW.

Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 16 апреля, получили сообщение от директора магазина и украд бутылку дешевого вина. Чтобы избежать задержания, мужчина оборонялся ножом, после чего скрылся. Полицейские по горячим следам задержали нескольких подозреваемых. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Пушкине изнасиловали и ограбили девушку. В парадной дома на нее набросился неизвестный мужчина и начал угрожать физической расправой.

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