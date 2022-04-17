В Невском районе мужчина с ножом похитил вино из "Пятерочки"

В Петербурге мужчина украл вино и угрожал ножом сотрудникам магазина "Пятерочка", который находится на улице Бабушкина. Об этом сообщает ALLNW.

Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 16 апреля, получили сообщение от директора магазина и украд бутылку дешевого вина. Чтобы избежать задержания, мужчина оборонялся ножом, после чего скрылся. Полицейские по горячим следам задержали нескольких подозреваемых. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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