В Пушкине изнасиловали и ограбили девушку

В Пушкинском районе Петербурга ограбили и изнасиловали в доме на Красносельском шоссе. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Об этом сообщает ALLNW.

По словам потерпевшей, в парадной дома на нее набросился неизвестный мужчина и начал угрожать физической расправой. После он совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера. Однако на этом он не остановился и начал угрожать девушке горлышком разбитой бутылки. Мужчина потребовал у нее наушники, после чего заставил пойти с ним в квартиру, где изнасиловал. После этого он скрылся.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. При нем были наушники, постельное белье и личные вещи пострадавшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.