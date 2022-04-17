Мумию младенца нашли в Невском районе Петербурга

На строительной площадке в Невском районе Петербурга нашли труп девочки. Об этом сообщает ALLNW.
Сотрудники правоохранительных органов вчера, 16 апреля, получили сообщение от начальника строительной площадки. Он рассказал, что на объекте нашли останки новорожденной. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мумифицированный труп ребенка.
Тело девочки было завернуто в полотенце. Его отправили в морг, чтобы установить причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.