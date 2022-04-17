На улице Бабушкина дважды ограбили магазин

Сотруднику магазина на улице Бабушкина в Петербурге ради кражи товаров злоумышленники угрожали ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию вчера днем, 16 апреля, обратился директор одного из сетевых магазинов. По его словам, неизвестный угрожал ножом продавцу магазина и украл товары. Стражам порядка понадобилось всего два часа, чтобы задержать подозреваемых. Ими оказались два парня 22 и 20 лет. Также известно, что буквально через полчаса после первого ограбления, они угрожая ножом снова совершили хищение.

Пьяных молодых людей отправили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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