На Пулковском шоссе в ДТП пострадал мужчина

На юге Петербурга произошла серьезная авария. О её подробностях сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дорожное происшествие случилось вчера вечером, 16 апреля, на Пулковском шоссе. Ford Focus и Audi столкнулись по дороге в сторону города. Одна из иномарок влетела в столб, стоящий на обочине. Машина получила сильные повреждения, что видно на опубликованных в социальных сетях кадрах.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что автобус, попавший в ДТП в Воронеже, направлялся в Петербург. В аварии погибли два человека.