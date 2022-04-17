Автобус, попавший в ДТП в Воронеже, направлялся в Петербург

Под Воронежем накануне вечером, 16 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и микроавтобуса. Авария случилась на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Стоит отметить, что автобус направлялся в Петербург.

На кадрах с места ДТП видно, что оба транспортных средства разваливаются на части, они получили серьезные повреждения. По оперативным данным Минздрава, в результате ДТП погибли два человека, пострадали еще 15. Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. Еще двоим показали медицинскую помощь амбулаторно.

Полиция считает, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны 37-летнего водителя микроавтобуса Ford Transit. Мужчина двигался в направлении Ростова-на-Дону и при повороте не уступил дорогу рейсовому автобусу. Им рулил 55-летний житель Калмыкии.