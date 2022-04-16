Из-за сообщения о минировании закрыли Эрмитаж

На вход закрылся главный комплекс Эрмитада. Причиной стало сообщение о минировании, которое поступло в музей. Посетителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Сотрудники Эрмитажа вместе с представителями Росгвардии осматривают залы и служебные помещения. Гости музея смогут вернуться в здание после проверки помещений или посетить его в любой другой день. Также по билетам в Главный музейный комплекс сегодня можно посетить Главный штаб.

Отмечается, что Главный музейный комплекс возобновит работу после проверки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в пятницу в Петербурге "заминировали" детсад и пять школ. Письмо с угрозами пришло на электронную почту дошкольного учреждения. Аноним заявил о "минировании" шести объектов: пяти школ и одного детского садика.