В Петербурге два парня избили пожилого мужчину бейсбольной битой

В Петербурге двое неизвестных побили бейсбольной битой предпенсионера. Об этом сообщает "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудникам полиции удалось задержать двух парней 21 и 19 лет по горячим следам. Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве. Их могут призвать к ответственности за хулиганство с использованием предметов в качестве оружия. Им может грозить семь лет лишения свободы.

Молодые люди ударили 57-летнего мужчину пять раз. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.