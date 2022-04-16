При передаче 4 млн рублей в Петербурге задержали арбитражного управляющего

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий полицейские завели уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. 48-летный мужчина был назначен Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти временным управляющим коммерческой фирмы. По версии следствия, он использовал свое служебное положение и предложил гендиректору той же фирмы отдать ему незаконное вознаграждение в виде коммерческого подкупа за бездействие. Взамен фигурант не выявлял признаков банкротства, а также не сообщал о нарушениях.

Его с поличным задержали сотрудники полиции.