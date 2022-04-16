Мумифицированный труп нашли в шалаше в Красном Бору

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружили мумифицированный труп неизвестного мужчины. Тело нашли в одном из поселков лежащим в шалаше. Об этом сообщает ALLNW.

В полицибю поступило сообщение о страшной находке в пятницу, 15 апреля. В поселке Красный Бор в шалаше обнаружили труп.На место происшествия выехал наряд полиции и подтвердили информациюю. На вид "мумии" около 55-60 лет. Погибший был одет в штаны черного цвета, коричневый свитер, резиновые сапоги и синюю куртку.

Труп направили в морг для установления причин смерти. Кроме того, полиция должна будет установить личность погибшего.