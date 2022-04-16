После нахождения трупа в квартире на Ленинском задержали медсестру

Труп женщины с травмами обнаружили в квартире в Красносельском районе Петербурга. После этого задержали хозяйку квартиры, медсестру. Об этом сообщает ALLNW.

Сообщение о трупе в квартире поступило в полицию в пятницу, 15 апреля. На место происшествия выехали правоохранители. В квартире дома на Ленинском проспекте они нашли тело 42-летней женщины, которая проживает в деревне Оржица в Ломоносовском районе Ленинградской области. Труп женщины лежал на кухне, а на нем нашли резаные раны кисти и кровоподтеки на лице. По горячим следам задержали 34-летнюю, женщину, проживающая в этой квартире. Она работает медсестрой перинатального центра.

Подозреваемую доставили в отделении и составили протокол о мелком хулиганстве, после чего поместили в изолятор.