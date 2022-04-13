Электричка насмерть сбила 44-летнего петербуржца у станции "Обухово"

Из-за неосторожного перехода железнодорожных путей в неположенном месте погиб житель Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

Происшествие случилось во вторник, 12 апреля, около 21:00. Электричка Санкт-Петербург - Мга сбила человека на железнодорожной станции Обухово. 44-летний местный житель переходил дорогу по "народной тропе". Увидев пешехода, машинист подал звуковой сигнал, однако мужчина не услышал, поскольку был в наушниках. Тогда машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не вышла. Травмы для пострадавшего оказались смертельными.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.