Бывшего главу Ломоносовского района задержали в Ленобласти с помощью ФСБ

В Ленинградской области ФСБ задержало бывшего главу администрации муниципального округа "Лебяженское городское поселение" Ломоносовского района Александра Магона и два его пособника по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 годы задержанные организовали хищение двух земельных участков общей площадью 9,6 га в Ломоносовском районе. Тем самым муниципальному округу причинили ущерб более чем на 18 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.