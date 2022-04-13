На юго-западе Петербурге жители пожаловались на головную боль из-за тумана

В Петербурге жители Красносельского района пожаловались на плохой самочувствие из-за тумана. В социальных сетях петербуржцы рассказали, что дымка образовался со сторны Финского залива из-за которого болит голова и першит горло.

В комментариях предположили, что это обычный туман, который образовался из-за контраста температур. Дымку заметили и по КАД в районе Кронштадта. Большинство пользователей отнеслись со скепсисом к заявлениям о головной боли.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге сегодня, 13 апреля, будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до плюс 10 градусов.