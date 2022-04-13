Мертвого школьника нашли в гараже на Маршала Казакова

Обстоятельства смерти 16-летнего подростка, ученика 7 класса выясняет петербургская полиция. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мальчика нашли в закрытом изнутри гараже на улице Маршала Казакова. По предварительной информации, подросток отравился угарным газом, а внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Погибший подросток на учете в ОДН не состоял. Парень находился на домашнем обучении и оставался на второй год. Из гаража были изъяты биоматериалы, одежда и следы рук.

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