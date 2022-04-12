В Парголово клиент выстрелил в лицо сотруднику автосалона

В Парголово конфликт клиента и сотрудника автосалона перешел в стрельбу. Недовольный клиент схватился за газовый пистолет. Об этом сообщает "Мойка78".

Происшествие случилось в автосалоне в 4-м Верхнем переулке, 1 в Выборгском районе Петербурга. Менеджер пострадал и его госпитализировали. Его отпустили в удовлетворительном состоянии после осмотра врачей.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала нарушителя с газовым пистолетом и доставили в отдел. Протокол об административном правонарушении уже составили, а позже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По факту произошедшего продолжается проверка.