Росгвардейцы задержали в Пушкине похитителей мягких игрушек из автомата

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчин, которые в Пушкине украли шесть мягких игрушек из игрового автомата. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской обалсти.

Хищение случилось 7 апреля в торговом центре на Полковой улице. Когда двое мужчин пытались выиграть приз в автомате, то потерпели неудачу. Их это так расстроило, что они решили достать игрушку незаконным путем. Мужчины наклонили устройство и достали оттуда шесть игрушек. Мужчины сбежали, сложив трофеи в пакет.

На место происшествия прибыли Росгвардейцы после того, как сотрудник торгового центра нажал на тревожную кнопку. Силовикам удалось задержать похитителей по горячим следам около торгового центра.