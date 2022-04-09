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Росгвардейцы задержали в Пушкине похитителей мягких игрушек из автомата

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© Фото: Baltphoto

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Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчин, которые в Пушкине украли шесть мягких игрушек из игрового автомата. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской обалсти.

Хищение случилось 7 апреля в торговом центре на Полковой улице. Когда двое мужчин пытались выиграть приз в автомате, то потерпели неудачу. Их это так расстроило, что они решили достать игрушку незаконным путем. Мужчины наклонили устройство и достали оттуда шесть игрушек. Мужчины сбежали, сложив трофеи в пакет.

На место происшествия прибыли Росгвардейцы после того, как сотрудник торгового центра нажал на тревожную кнопку. Силовикам удалось задержать похитителей по горячим следам около торгового центра.

 

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