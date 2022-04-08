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Гендиректора оборонного завода подозревают в хищении 50 млн в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Участникам дела грозит до десяти лет колонии.

В хищении почти 50 миллинов рублей подозреваются генеральный директор оборонного предприятия "БУревестник" Илья Александров и два его подчиненных. Уголовное дело уже возбудили в главном следственном управлении Петербурга и Ленинградской области.

Известно, что Александрова арестовали 3 апреля, а врио гендиректора завода стал Андрей Рыбков. В материалах следствия говорится, что бывший глава предприятия и два его подчиненных произвели "безвозмездное отчуждение" готовой продукции на 49 миллионов рублей. Продукцию они передали сторонней организации ООО "ЭраКомплекс". Продукцию изготовили в рамках государственного оборонного заказа. Её признали новой и готовой к использованию.

По версии следствия, для скрытия преступления подозреваемые изготовили приказ о списании ценностей и внесли в документ ложные сведения. Участникам дела грозит до десяти лет колонии.

 

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