В Петербург под видом пластика пытались провезти кухонные принадлежности и брюки

Во время проверки контейнера сотрудники Балтийской таможни нашли товары из Евросоюза. Провезти различные предметы пытались под видом пластика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что бокс прибыл в Лесной порт на судне, которое было зафрахтовано финским морским перевозчиком. По документам там должен был быть пластик весом в 10,6 тонны. Однако под верхним слоем обнаружили различную одежду, автомагнитолы, электропровода, дисплеи, датчики парковки и кухонные принадлежности. Общий вес найденного составил окло 7,1 тонны, что две трети от заявленного.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что таможня изъяла у владельцев магазинов на рынке в Красносельском районе 230 кг санкционки. Были изъяты молочная и мясная продукция стран Евросоюза.