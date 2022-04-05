Петербуржца арестовали за нацистское приветствие во время гимна России

За нацистское приветствие в Петербурге к административной ответственности привлекли сотрудника бара на Думской улице. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил петербуржцу наказане в виде ареста сроком на двое суток. Причиной стало то, что ночью 1 апреля подсудимый во время звучания гимна России вскинул руку и кричал нацистское приветствие.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что на Старо-Петергофском пьяный мужчина получил ножом в грудь и живот. Петербуржца госпитализировали в Мариинскую больницу.