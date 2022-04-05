На Старо-Петергофском пьяный мужчина получил ножом в грудь и живот

В Адмиралтейском районе Петербурга прохожие обнаружили мужчину с ножевым ранением в грудь и живот. Петербуржца госпитализировали в Мариинскую больницу. Об этом сообщает Neva.Today.

В полицию сообщение о произошедшем поступило 4 апреля, около 22:27. Звонившая рассказала, что у дома №43 по Старо-Петергофскому шоссе находится раненый мужчина. У пострадавшего диагностировали колото-резаную рану передней грудной стенки, передней стенки живота и перитонит. При этом раненый был в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчину ударил ножом неизвестный около 18:00. Видеонаблюдения с места происшествия нет.