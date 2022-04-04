Петербургский подросток получил 4,5 года колонии за убийство

В Московском районном суде Петербурге к лишению свободы на 4,5 года приговорили подростка из Азербайджана, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Молодой человек будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Напомним, что в конце июля прошлого года у круглосуточного магазина на Пулковском шоссе, 89 произошел конфликт между 29-летним петербуржцем и 16-летним гражданином Азербайджана. Юноша пырнул ножом прямо в область сердца оппонента. Петербуржец потерял сознание и умер в машине скорой помощи. Подозреваемый решил не скрываться с места происшествия и дождался приезда полицейских.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что распыливших в росгвардейцев газовый баллончик петербуржцев отправили в полицию.