В Петербурге коммунальщики устроили пылевую бурю вместо уборки

В Красносельском районе Петербурга местные жители заметили странные методы уборки. Информацией об этом петербуржцы поделились в социальной сети "ВКонтакте".

"Нанотехнологии в Красносельском районе", - подписал автор видео, на котром коммунальщики устроили настоящую пылевую бурю в процессе уборки. Поднятая в воздух пыль также попала и на машины, припаркованные поблизости.

Комментаторы под постом отметили, что коммунальщики уже не первый раз устраивают такую "уборку" не только в Красносельском районе, но и других районах города. Также пользователи отметили, что администрация города, видимо, не знает о существовании "поливалок".

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что синоптики рассказали петербуржцам, когда уйдут ночные заморозки. Подождать осталось всего пару дней.