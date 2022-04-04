В Невском районе в пожаре сгорели четыре машины

В Невском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадали сразу четыре автомобиля. Инцидент произошел около 02:00 4 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Очевидцы происшествия сообщили, что у дома 5/1 по улице Коллонтай горят автомобили. На место выехала бригада спасателей. Оказалось, что по указанному адресу полностью сгорел легковой автомобиль "Мерседес", а припаркованные рядом "Фолькцваген", Хёндай" и "Опель" частично обгорели.

В инциденте пострадали только автомобили. С огнем спасатели справились быстро и потушили его всего за 14 минут. В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава, а также две единицы техники.