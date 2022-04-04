Распыливших в росгвардейцев газовый баллончик петербуржцев отправили в полицию

В Петербурге задержали мужчин, которые пытались сильой прорваться в парадную на улице Орджоникидзе. При этом дебоширы вооружились газовыми баллончиками, сообщает телеканал "Санкт-Петербург.ру".

Ночью двое петербуржцев попытались выломать дверь в парадную. Их попытались остановить росгвардейцы, но нарушители сначала попытались спрятаться, а потом распылили в правоохранителей газовый баллончик.

Мужчин удалось скрутить, баллончик забрать, а вместе с ним и пактик с неоднозначным содержимым. Теперь оба дебошира находятся в отделении полиции.