Охранник школы Петербурга вызвал взрывотехников из-за странного предмета на газоне

На оттаивающих газонах Невского района Петербурга обнаружили подозрительный предмет. Охранник местной школы сообщил об угрозе взрыва.

На газоне учебного заведения мужчина обнаружил что-то, напоминающее гранату. После этого он обратился в полицию, заявив, что на территории школы №348 предположительно лежит взрывоопасный предмет.

Как сообщает 78.ru, на место происшествия для проведения проверки выехали специалисты. Пока что газон оцеплен.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что в начале марта в Петербурге сообщили о заминированном здании телерадиокомпании «Петербург». Тогда информация о взрывном устройстве не подтвердилась.