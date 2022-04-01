Из-за пассажира-растяпы на синей линии метро Петербурга увеличили интервал движения поездов

На второй линии метро Петербурга поезда ходят с увеличенным интервалом из-за происшествия. Объявления об этом звучат по громкой связи в подземке.

Время хода увеличено на участке "Петроградская" - "Московская", сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Петербургский метрополитен". Причиной стало повреждение багажом пассажира одного из устройств между вагоном и станционными дверями. Инцидент случился на станции метро "Московская".

В связи с происшествием интервалы движения поездов на второй линии могут быть немного увеличены.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что в Петербурге снова заработал вестибюль станции «Технологический институт-1». Вестибюль будет работать на вход по будням до 20:00, а на выход до 20:10, в выходные и праздники же он будет закрыт.