При пожаре в квартире в Шушарах погибла женщина

В Пушкинском районе Петербурга вечером в четверг, 31 марта, произошел серьезный пожар. Из огня удалось вывести женщину, однако она скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре в доме №14 на Школьной улице в поселке Шушары поступила в 19:00. Возгорание началось в двухкомнатной квартире. Там полыхала кухня на площади пять квадратных метров. На место происшествия выезжали спасатели.

По информации ведомства, из квартиры удалось эвакуировать женщину. Её посадили в карету скорой помощи, однако она скончалась по пути. Врачи констатировали смерть пострадавшей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что при пожаре на Белградской погибла женщина. В квартире нашли тело хозяйки, которая жила там одна.