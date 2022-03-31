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Задержан мужчина, подозреваемый в краже и поджоге автомобиля бывшей жены

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© Фото: Baltphoto

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого накануне обвинила в краже и поджоге автомобиля его бывшая жена. Об этом сообщает телеканал "78".

Известно, что 29 марта 26-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию. Она заявила о том, что её 34-летний бывший муж украл её автомобиль Hyundai Solaris, а после сжег его в поле. По данным ГУ МВД машина больше не пригодна для эксплуатации. Ущерб составил 1,5 миллионов рублей.

После поступившего от девушки заявления сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали мужчину. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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