Сегодня, 31 марта, у эскалатора на станции метро «Улица Дыбенко» скончался мужчина. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Стало известно, что мужчине 60-ти лет стало плохо у эскалатора на станции «Улица Дыбенко». Пассажир метрополитена скончался около шести утра до приезда скорой. В связи с происшествием на место приехала полиция, тело накрыли чёрным пакетом.

По сообщениям некоторых СМИ смерть мужчины стала причиной ограничения пропускной способности станции: были закрыты некоторые двери и не работал один из эскалаторов. Но в пресс-службе метрополитена данную информацию опровергли. «Улица Дыбенко» работает в обычном режиме.