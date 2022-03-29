Обнаружен труп на заводе во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники завода по переработке отходов сообщили в полицию, что на территории предприятия был найден труп. Об этом рассказал телеканал 78.ru.

Мусоровоз привёз мертвеца на предприятие по переработке отходов. Его обнаружили работники и сразу же обратились к правоохранительным органам. На месте полицейские подтвердили наличие трупа. По их данным это мужчина, на вид 30-35 лет.

Были изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Удалось установить, что погибший залез в мусорный контейнер, который находился во дворе дома №34 по Белградской улице.

Сейчас труп направлен в морг для установления причины смерти. Подробности произошедшего неизвестны.