Сто миллионов долларов или бомба: петербургские суды снова «минируют»

На электронные почты Невского, Приморского и Сестрорецкого районных судов поступили сообщения о «минированиях». Это уже не первый раз, когда в органы государственной власти поступают угрозы взрыва учреждений.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", требования у злоумышленников очень разные. Так, у одного суда они потребовали сто миллионов долларов.

В Приморский и Сестрорецкий суды обратилась некая организация, порекомендовавшая сотрудникам правосудия увольняться по собственному желанию. Также они высказали своё мнение о спецоперации, которая проходит сейчас на территории Украины.