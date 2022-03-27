В Петербурге задержали стрелявших на станции метро «Василеостровская» и на Среднем проспекте В.О.

Петербургские полицейские задержали двух подозреваемых, которые, предположительно, в один и тот же день открыли стрельбу в Василеостровском районе. Один из них использовал аэрозольный пистолет, а другой травматический. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что три дня назад поступило сообщение о стрельбе в вестибюле станции метро "Василеостровская". В тот же день на Среднем проспекте В.О. был задержан безработный петербуржец с аэрозольным пистолетом "Удав". Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Из-за происшествий возбуждено два разных уголовных дела о хулиганстве.