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Улица Козлова погрузилась в туман из-за прохудившейся трубы

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В Кировском районе Петербурга местным жителям пришлось столкнуться с сильным туманом. Причиной стали не погодные условия, а прорыв трубы на улице Козлова. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уточнили, что у дома 27 на улице Козлова произошла коммунальная авария. Там уже работают специалисты предприятия, который придется заменить часть трубы. В зоне происшествия находятся около двадцати домов.

Похожий инцидент недавно произошел на Васильевском острове. Петербуржцам также пришлось пробираться через плотный туман, чтобы пройти по Наличной улице. Аналогично происшествие произошло из-за прорыва трубы. Пока губернатор города Александр Беглов хвастается позитивными цифрами о том, сколько труб переложили в 2021 году, жители Петербурга задаются вопросом, сколько еще труб не сделано. Выводы можно сделать по количеству инцидентов, которые "радуют" горожан почти каждый день.

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