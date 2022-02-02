Холодная вода залила проспект Лунчарского

В Выборгском районе Петербурга произошел разлив холодной воды. На горячую линию Водоканала поступила заявка на технологическое нарушение у дома 7 по Лунчарскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас бригады занимаются локализацией вытекания и отводом воды в канализацию. Предположительно, там произошло технологическое нарушение сети диаметром 200 мм.

Ранее похожая ситуация произошла на перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников. Только там произошел прорыв трубы с кипятком. Вода залила перекресток, а припаркованные машины затопило по середину колеса. Весь район оказался затянут густым туманом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов еще в 2019 году обещал увеличивать финансирование по замене труб. Однако в городе с пугающей периодичностью продолжают лопаться трубы. Петербуржцы высказывают сомнение, что выделенные на починку труб средства пошли именно на эти цели.