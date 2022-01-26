В Петербурге председатель ТСЖ сломала позвоночник на скользком крыльце

Председатель ТСЖ "Рашетова 14" упала на скользком крыльце отдела полиции №36 на улице Есенина в Петербурге. Женщина упала в обморок после падения.

По словам Светланы Бачковской, происшествие случилось накануне утром, когда она пришли в отдел дать показания по уголовному делу в качестве свидетеля. После разговора со следователем она спускалась по скользким ступенькам. Женщина уточнила, что те были мокрыми, а лежавшие на них коврики - покрыты льдом. Врачи забрали пострадавшую в больницу уже из дома. Оказалось, что она получила перелом позвоночника, сотрясение мозга и травму шеи. Как сообщает "Фонтанка", Бачковская собирается обратиться с заявлением в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Похожий инцидент недавно произошел в Приморском районе. Пожилой инвалид поскользнулся на тротуаре по пути в магазин и упал на неочищенный лед. В итоге он угодил в реанимацию в тяжелом состоянии.

На неубранный город петербуржцы жалуются два месяца подряд - с начала зимы. Несмотря на это, губернатор города Александр Беглов лишь обещает решить вопрос с уборкой улиц, однако люди продолжают ходить по гололеду и получать травмы.