"Водопад" открылся у Александро-Невской лавры из-за аварии на сетях

Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга создала новый "водопад". Из-за происшествия на берегу реки Монастырки у Александро-Невской лавры вода начала вытекать из-под земли и стекать прямо в реку.

Как сообщает "78.ру", технологическое нарушение на сети диаметров 200 мм случилось у дома №37 на Тележной улице. Сейчас аварийная бригада работает над локализацией вытекания.

Это уже не первый случай, когда петербуржцы удивляются новым явлениям на улицах города. Так, на Гражданском проспекте автомобили провалились в яму с кипятком. Без тепла осталась почти сотня домов. Прорыв трубы случился в 08:51 во время плановых работ.

Стоит отметить, что эта зима в Петербурге была богата на аварии. Петербуржцы отмечают, что уже не знают, когда и в каком месте в очередной раз прорвет трубу. При этом губернатор города Александр Беглов ситуацию объясняет тем, что в Северной столице километры труб, которые уже устарели. Однако проблему, несмотря на это, не спешат исправлять.