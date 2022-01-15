Жителей Центрального района с утра разбудил неприятный инцидент. В 5 утра на Пушкинской улице забил фонтан кипятка. Вода вместе с щебнем и землей поднялась вплоть до пятого этажа.

В результате происшествия пострадали окна жильцов. Они переживают из-за того, что не ясно кто будет возмещать убытки. Специалисты "Теплосети" завершают работы в зоне ЧП. С утра работники успели демонтировать более двух метров ненадежных труб, а также организованы сварочные работы.

Стоит отметить, что проблема ненадежных труб стала для Петербурга неприятно привычной. Похожий случай недавно произошел на проспекте Большевиков. Проезжая часть погрузилась под воду из-за прорыва трубы. Происшествие случилось недалеко от парковки и здания колледжа МЧС.

Петербуржцы уже много лет жалуются на старые и ненадежные трубы, не выдерживающие перепадов температур и морозов. При этом губернатор города Александр Беглов еще осенью говорил о полной готовности Петербурга к зиме, однако реальная обстановка говорит об обратном.