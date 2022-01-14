«Смертельно опасный каток» образовался у детской поликлиники в Красном Селе

Незапланированный каток обнаружили у входа в детскую поликлинику №22 в Красном Селе. В социальных сетях очевидцы опубликовали фотографии ледяной глади, которая тянется прямо от ступенек, ведущих в учреждение.

В группе "Транспортный коллапс, Красное Cело" в соцсети "ВКонтакте" появился полный негодования пост от местного жителя. Именно он рассказал о "смертельно опасном" входе в новую детскую поликлинику на улице Восстановления. По его словам, до опасности никому нет дела, а бесхозяйственность проникла во все сферы жизни города.

"Бесхозяйственность" заметил не только житель Красного Села, но и другие петербуржцы. Множество горожан обвиняют в "бесхозяйственности" губернатора Петербурга Александра Беглова из-за некачественной уборку снега и крыш, которая приводит к серьезным травмам. Так, накануне в Приморском районе пожилого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Пенсионер шел в магазин и упал на не очищенном от льда тротуаре.

При этом происшествия регулярно случаются не только в морозы, но и в оттепель. Петербуржцы пришли к выводу, что передвигаться по городу опасно в любую погоду, ведь тротуары не чистят и ничем не посыпают. После потепления горожанам приходится передвигаться по голому льду.