Петербургская школьница сломала шею из-за падения в сугроб

В Петербурге в Детскую городскую больницу №19 поступила 12-летняя школьница. Девочка попала в такую ситуацию из-за проблемы, которая так беспокоит этой зимой петербуржцев - неубранный снег.

Врачи диагностировали у школьницы закрытое повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и компрессионный перелом. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее СМИ сообщали о похожем случае. В Петербурге на Большом проспекте глыба льда упала прямо на 10-летнего ребенка. Из-за падению льда она получила травму правого плеча.

Из-за участившихся случаев травм петербуржцы оставляют многочисленные жалобы. По их словам, в городе уже который год не могут качественно чистить крыши, после чего глыбы льда калечат людей. Хоть губернатор города Александр Беглов и обещал в краткие сроки очистить Петербург от снега, местные жители наблюдают обратную картину - в Северной столице снег лежит на месте, а жертв плохой уборки становится все больше.