Введение QR-кодов в Петербурге обернулось дракой

В петербургский торговый центр "Охта Молл" попыталась пройти семья без QR-кодов. Охранник решил им помешать, что привело к драке.

Схватка произошла между охранником, мужчиной и его 14-летним сыном. Семья просто хотела попасть в магазин, а в итоге отправилась в больницу. Работник торгового центра встал на пути и посетителей и не давал им зайти в магазин из-за отсутствия QR-кодом. Словесная распря быстро превратилась в драку. Отец и сын пыталась пройти, но их попытки оказались тщетными. По предварительной информации, травмы получили как члены семьи, так и охранник.

Петербуржцы уже неоднократно жаловались на меры по внедрению QR-кодов, которые ввел губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь законопослушным жителям приходится терпеть ограничения, несмотря на то, что большую опасность для заражения коронавирусом несут массовые скопления людей в местах отдыха, чем походы в магазины, рестораны и кафе.