В Петербурге задержали разыскиваемого учредителя похоронного бюро

Петербургские полицейские задержали учредителя похоронного бюро, который был в федеральном розыске. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали мужчину вечером 2 ноября у дома 34 по улице Рубинштейна. Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела из-за дачи взятки. Как сообщает следствие, с 2011 по 2019 год учредитель похоронных агентств в Новосибирске давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы. Общая сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей. После обвинения мужчину объявили в федеральный розыск.



Сейчас задержанный доставлен в полицию Центрального района Петербурга.



