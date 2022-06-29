Петербургский подросток с коронавирусом надышался газом и пытался вскрыть чужие машины

Подростока госпитализировали со двора жилого дома в Петроградском районе с отравлением газа. Заметили мальчика неравнодушные прохожие, когда школьник пытался забраться в чужие автомобили.

Как стало известно "Сакнт-Петербург.ру", инцидент произошел вечером в понедельник, 27 июня. Полицейские прибыли на место вызова и обнаружили подростка в неадекватном состоянии. Жительница дома рассказала, что школьник надыщался газом из баллончика на детской площадке. После этого он на самокате доехал до автомобилей, ручки которых стал дергать. В результате у одной из машин сработала сигнализация.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. Подрсотка осмотрели врачи и установили у него отравление неустановленным веществом и коронавирусную инфекцию.

Полицеские нашли мать мальчика, которая пояснила, что сын ушел гулять на улицу и не вернулся домой. О госпитализации ребенка петербурженка узнала от правоохранителей.

Школьник находится на профилактическом учете с прошлого года за мелкие хищения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Купчино подросток на самокате наехал на пешеходов. На Пражской улице во Фрунзенском районе Петербурга 15-летний подросток не справился с управлением электросамокатом и сбил мужчину и женщину. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что юноша не скрылся с места происшествия, он дождался приезда полиции.