Петербуржец в пылу ссоры воткнул оппоненту стекло в шею

Ссора между двумя мужчинами на Планерной улице закончилась поножовщиной. Пострадавший был доставлен в больницу с ножевым ранением шеи.

Как стало известно "Санкт-Петербург.ру", инцидент произошел ночью во вторник, 28 июня. В полицию пришло сообщение об обнаружении жителя Северной столицы с ножевым ранением шеи.

На место выехали правоохранители, был опрошен свидетель. Он посянил, что между двумя мужчинами завязался конфлит, который перерос в агрессию. Неизвестный схватился за разбитую бутылку и воткнул осколок в шею оппоненту. После чего скрылся с месте преступления.

Прострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. У него диагностированы множественные резаные раны лица, колото-резанные слепые проникающие ранением шеи справа, без повреждения сосудисто-нервного пучка. Правоохранитель изъясли с места происшествия стеклянное горлышко от бутылки.

Решается вопрос от возбуждении уголовного дела.

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