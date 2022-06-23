Из храма в Кировске украли мощевик с частицей мощей Святого великомученика и целителя Пантелеимона

Из храма в Ленинградской области в среду, 22 июня, неизвестные украли мощевик с частицей мощей Святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в среду, 22 июня, в храме Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировском районе Ленинградской области. В полицию обратился работник храма, который сообщил о краже мощевика с частицей мощей Святого великомученника и целителя Понтелеимона.

На место происшествия выехали правоохранители. По предвариетльной информации, вор пробрался в храм под видом посетителя и похитил мощевик. Стоимость ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего. Храм не был оборудован видеонаблюдением, охрана отсутствует. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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