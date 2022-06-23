В Ленобласти 13-летний подросток вспыхнул от зажженной канистры с бензином, кинутой отцом

Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель кинул в руки сыну горящую канистру с бензином. Школьник с ожогами попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во вторник, 21 июня, в поселке имени Свердлова. Около 9 часов вечера отец по неосторожности кинул в сына горящей канистрой с бензином.

В результате подростка госпитализировали с ожогом верхних и нижних конечностей, груди и живота 2-3 степени в местную больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина сварился заживо в своей ванне. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в квартире на улице Наставников местный житель заработал сильные ожоги, просидев длительное время в собственной ванне.