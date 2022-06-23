Пьяная петербурженка насмерть забила ножом мужа в Калининском районе

Петербурженка в среду, 23 июня, убила мужа во время пьяного конфликта на улице Комсомола.

Как стало известно "Санкт-Петербург.ру", инцидент произошел утром в среду, 23 июня. В полицию поступило сообщение, что женщина ударила ножом мужа на улице Комсомола в Петербурге.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Было установлено, что муж с женой утроили застолье со спиртными напитками. Между ними вспыхнул конфликт, петербурженка схватилась за нож и ударила возлюбленного в грудь. Житель Северной столицы от ранения скончался.

Полицейские обнаружили труп 48-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве была задержана супруга погибшего - 55-летняя жительница Северной столицы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняють все причины произошедшего. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Из квартиры были изъяты следы рук, телефон и нож.

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