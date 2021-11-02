Начальника уголовного розыска во Всеволожском районе заподозрили во взяточничестве

Уголовное дело по статье о даче взятки группой лиц (часть 4 статьи 291 УК) возбуждено в отношении начальника уголовного розыска подполковника Алексея Потапова и его заместителя Константина Мискевича. Показания на них, как сообщает «Фонтанка», дал оперативник, которого оба руководителя неоднократно просили не беспокоить гражданина, подозреваемого в автоугонах. После этого он получил от них благодарность в сумме 100 тысяч рублей.

Второй раз оперативника отблагодарили скромнее. Сумма составила 25 тысяч рублей и на её получение мужчина пришел с микрофоном.

Материалы по делу уже переданы в Следственный комитет. Последний в ближайшее время будет ходатайстовать в суде об избрании меры пресечения для подозреваемых.