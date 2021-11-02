Движение поездов по красной ветке прерывалось из-за падения человека на рельсы

Во вторник, 2 ноября, движение по Кировско-Выборгской (красной) линии петербургского метрополитена прерывалось из-за падения человека на рельсы. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-секретаря метрополитена Юлию Шавель, мужчина упал на рельсы на станции «Площадь Мужества». Из-за этого поезда остановились на перегоне между станциями «Девяткино» и «Площадь Ленина».

Мужчина остался жив, его здоровью ничто не угрожает. Ему помогли подняться на платформу.

К настоящему моменту движение поездов по Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена полностью восстановлено.