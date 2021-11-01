Пациентов НИИ Джанелидзе пришлось эвакуировать из-за задымления

В понедельник, 1 ноября, произошло задымление в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе на Будапештской улице. Как сообщили в комитете по здравоохранению, причиной задымления стала искра, которая попала на мебель во время демонтажа оконных проемов.

Сотрудники сразу вызвали пожарных. Однако, задымление было легким и и к их приезду проблему удалось устранить своими силами.

Пострадавших в результате инцидента нет. Пациентов пришлось на время перевести из приемного покоя в соседний корпус. К настоящему моменту учреждение вернулось к работе в штатном режиме.